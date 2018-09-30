В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка

30.09.2018 21:22

Сегодня во время обстрела в оккупированном поселке Старомихайловка в Донецке получила ранение девушка 2002 года рождения.

В пресс-службе «оперативного командования ДНР» сообщают:

«Сегодня в 17:55 в результате обстрела получила многочисленные осколочные ранения девочка 2002 года рождения».

По информации, пострадавшая эвакуирована с места обстрела и доставлена в лечебное учреждение города.

Источник: donpress.com