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В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка
30.09.2018 21:22
Сегодня во время обстрела в оккупированном поселке Старомихайловка в Донецке получила ранение девушка 2002 года рождения.
В пресс-службе «оперативного командования ДНР» сообщают:
«Сегодня в 17:55 в результате обстрела получила многочисленные осколочные ранения девочка 2002 года рождения».
По информации, пострадавшая эвакуирована с места обстрела и доставлена в лечебное учреждение города.
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, девушка, ранение, ДНР, обстрелы
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