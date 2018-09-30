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В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка

30.09.2018 21:22
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В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка

Сегодня во время обстрела в оккупированном поселке Старомихайловка в Донецке получила ранение девушка 2002 года рождения.

В пресс-службе «оперативного командования ДНР» сообщают:

«Сегодня в 17:55 в результате обстрела получила многочисленные осколочные ранения девочка 2002 года рождения».

По информации, пострадавшая эвакуирована с места обстрела и доставлена в лечебное учреждение города.

Источник: donpress.com



Теги: Донецк, Донбасс, девушка, ранение, ДНР, обстрелы
 
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