В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала

30.09.2018 01:04

Обстоятельства смерти российского террориста пока не выяснены. "Отпускник" из РФ приехал на Донбасс из Верхней Пышмы Свердловской области. Террориста не стало 23 сентября, "отохотившемуся" российскому наемнику было 42 года, передает "Диалог.UA".

Кадры с боевиком по кличке "Танкист" показал в Twitter блогер Necro Mancer‏ . Руслан Жумажанович Абикенов состоял в различных пророссийских пабликах, не стеснялся выкладывать в соцсетях свои фото с позиций террористов.

В обсуждениях пользователи подчеркнули, что фото оккупанта – лишнее подтверждение присутствия российских вояк на захваченном армией РФ Донбассе. "Гражданская вайна - страшна сила, вона цілі міста на інше місце переносить", "Шахтер местный, мать его за ногу", "Почему-то Донбасс лезут "освобождать" всякие кадыровцы, осетины, буряты, калмыки и прочие ханты-манси. И это все называется "руський мир", "С Урала .... д**ил", - едко пишут в комментариях под фото ликвидированного террориста.