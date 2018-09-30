В Торезе произошел взрыв у обменного пункта

30.09.2018 10:21

Сегодня, 30 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) ночью произошел взрыв возле обменного пункта на Центральном рынке. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

По их данным, пострадавших нет. От взрывной волны разбиты фонари у ближайших домов. На месте взрыва образовалась воронка «величиной с футбольный мяч».

Сергей: «Это что там гахнуло?»;

Таисия: «На 17 очень хорошо слышно было»;

Кристина: «И ЦГБ окна подплясали»;

Андрей: «Угу, бабах хороший был»;

Елена: «В центре сигнализации сработали, стекла задрожали»;

Екатерина: «И на 27й слышно было»;

Виктория: «Это возле обменника Штефана взорвали что-то. Рынок. В асфальте воронка. Возле обменника. Под трубой ограждения, величиной с футбольный мяч».

Также пользователи отмечают, что на место взрыва приехали «силовики ДНР». При этом на данный момент «официальных» сообщений о взрыве нет.

Источник Донецкие новости