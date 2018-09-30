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Архив - Донецкая область

В Торезе произошел взрыв у обменного пункта

30.09.2018 10:21
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В Торезе произошел взрыв у обменного пункта

Сегодня, 30 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) ночью произошел взрыв возле обменного пункта на Центральном рынке. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
По их данным, пострадавших нет. От взрывной волны разбиты фонари у ближайших домов. На месте взрыва образовалась воронка «величиной с футбольный мяч».
Сергей: «Это что там гахнуло?»;
Таисия: «На 17 очень хорошо слышно было»;
Кристина: «И ЦГБ окна подплясали»;
Андрей: «Угу, бабах хороший был»;
Елена: «В центре сигнализации сработали, стекла задрожали»;
Екатерина: «И на 27й слышно было»;
Виктория: «Это возле обменника Штефана взорвали что-то. Рынок. В асфальте воронка. Возле обменника. Под трубой ограждения, величиной с футбольный мяч».
Также пользователи отмечают, что на место взрыва приехали «силовики ДНР». При этом на данный момент «официальных» сообщений о взрыве нет.
Источник Донецкие новости



Теги: Донбасс, Торез, взрыв, обмен валют
 
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