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В Торезе произошел взрыв у обменного пункта
Сегодня, 30 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) ночью произошел взрыв возле обменного пункта на Центральном рынке. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
По их данным, пострадавших нет. От взрывной волны разбиты фонари у ближайших домов. На месте взрыва образовалась воронка «величиной с футбольный мяч».
Сергей: «Это что там гахнуло?»;
Таисия: «На 17 очень хорошо слышно было»;
Кристина: «И ЦГБ окна подплясали»;
Андрей: «Угу, бабах хороший был»;
Елена: «В центре сигнализации сработали, стекла задрожали»;
Екатерина: «И на 27й слышно было»;
Виктория: «Это возле обменника Штефана взорвали что-то. Рынок. В асфальте воронка. Возле обменника. Под трубой ограждения, величиной с футбольный мяч».
Также пользователи отмечают, что на место взрыва приехали «силовики ДНР». При этом на данный момент «официальных» сообщений о взрыве нет.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, Торез, взрыв, обмен валют
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