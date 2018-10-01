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Оккупанты готовятся к штурму

01.10.2018 11:35
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Оккупанты готовятся к штурму

В зоне ООС на Донбассе неожиданно активизировались разведчики оккупантов ОРДЛО.

Украинские военнослужащие, несущие службу в районе Светлодарской дуги отмечают, что НВФ прощупывают тропы вблизи украинских позиций.

По словам военных, противник активизируется и открывает огонь, зафиксировав движение военных.

Один из бойцов отмечает: «Средь бела дня и ночью. Постоянно стреляют, открывают огонь. Как только видят цель — открывают огонь».

Украинские защитники считают, что скорее всего, НВФ готовятся к наступлению: «Вылазки ближе к нам, проверяют местность, проверяют тропы, которые свободны. Возможно, это подготовка к их штурму».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ООС
 
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