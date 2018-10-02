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Боестолкновения с ВСУ закончились крупными потерями для армии РФ: боевики считают убитых и раненых

02.10.2018 10:19
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Боестолкновения с ВСУ закончились крупными потерями для армии РФ: боевики считают убитых и раненых

Пресс-центре штаба операции Объединенных сил рассказал о существенных летальных потерях в рядах российско-оккупационных войск.

За минувшие сутки, 1 октября, бандформирования "ЛДНР" 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на оккупированном РФ Донбассе, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что террористы четыре раза открывали огонь по украинских войск с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В частности, от вражеских провокаций пострадали позиции ВС Украины в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Известно, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В свою очередь, разведка сообщает, что четырех боевиков за прошедшие сутки удалось уничтожить, и шесть получили ранения.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
 
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