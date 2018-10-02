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Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
02.10.2018 11:54
За прошедший месяц оккупанты ОРДЛО понесли серьезные потери в результате ответного огня ВСУ.
Такую информацию сообщил на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»), donpress.com.
По предоставленной им информации с начала сентября в подразделениях НВФ были убиты не менее 62 наемников и 126 наемников получили ранения различной степени тяжести.
В то же время небоевые потери составили 9 девять человек (суицид, нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни) и 17 раненых.
Также, Штефан добавил, что данные цифры могут отличаться в бо́льшую сторону из-за сокрытия российским командованием реальных цифр военных потерь.
Теги: Донбасс, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети, ОРДЛО, НВФ
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