Из-за гибели детей в Горловке США требуют от России обуздать боевиков

02.10.2018 09:36

США требуют от России прекратить кровавую вакханалию на временно оккупированных территориях Донецкой области. Последней каплей стала гибель детей во временно оккупированной Горловке.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне во временно оккупированной Горловке в результате взрыва противопехотной мины боевиков «ДНР» погибли трое детей и один ребенок получил ранения. США выразили негодование в связи с этим инцидентом.

В сообщении пресс-центра посольства США говорится следующее:

«Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство».

В сообщении подчеркивается, что «Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Украинцы страдают от российской агрессии».