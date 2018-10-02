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Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото
Российских оккупантов на Донбассе поддерживает все меньшее количество местного населения. А патриотические надписи об Украине в транспорте в ОРДЛО - очередное доказательство того, что "русский мир" в Донецке и Луганске терпит поражение.
Уставшие от беспредела боевиков РФ люди уже не боятся открыто высказывать протест против российских захватчиков. Поэтому в "ДНР" и "ЛНР" подобных приветов от украинцев становится в последнее время очень много, передает "Диалог.UA".
Очередным кадром из Донецка в Twitter поделился блогер Залишенець Донецький. Он показал фото надписи из маршрутки № 23, оставленной кем-то из смелых пассажиров. На фото видно, как неизвестные помимо надписи "Слава Украине" и "Люби Україну", емко написали - ""ДНР", сдохни".
Подписчики добавили, что такие явления для оккупированных территорий уже не новость - луганчане и дончане больше не верят российским оккупантам, так как воочию видят их вранье.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, фото, ДНР, ЛНР, соцсети, оккупанты, РФ
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