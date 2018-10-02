Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото

02.10.2018 07:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото

Российских оккупантов на Донбассе поддерживает все меньшее количество местного населения. А патриотические надписи об Украине в транспорте в ОРДЛО - очередное доказательство того, что "русский мир" в Донецке и Луганске терпит поражение.

Уставшие от беспредела боевиков РФ люди уже не боятся открыто высказывать протест против российских захватчиков. Поэтому в "ДНР" и "ЛНР" подобных приветов от украинцев становится в последнее время очень много, передает "Диалог.UA".

Очередным кадром из Донецка в Twitter поделился блогер Залишенець Донецький‏. Он показал фото надписи из маршрутки № 23, оставленной кем-то из смелых пассажиров. На фото видно, как неизвестные помимо надписи "Слава Украине" и "Люби Україну", емко написали - ""ДНР", сдохни".

Подписчики добавили, что такие явления для оккупированных территорий уже не новость - луганчане и дончане больше не верят российским оккупантам, так как воочию видят их вранье.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, фото, ДНР, ЛНР, соцсети, оккупанты, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх