Березовец о Донбассе: ""Минск" мертв. Путин потерял управление и не знает, что делать"

03.10.2018 22:31

Уход из Трехсторонней контактной группы экс-президента Украины Леонида Кучмы - очень настораживающий сигнал.

С предупреждением о планах агрессора по Донбассу выступил в Facebook известный украинский политический эксперт Тарас Березовец, передает "Диалог.UA".

На днях Кучма объявил об уходе из Трехсторонней контактной группы. Это очень серьезно, выразил уверенность Березовец, уточнив, что его роль в "Минске" была огромной, так как экс-президент "сглаживал острые углы".

"Кучма всегда обладал политическим чутьем. Если такой старый лис как он решил порвать с Минским процессом, значит все зашло в окончательный тупик… Минский процесс мертв", - констатировал эксперт, уточнив, что для Украины это не очень хорошая новость.

Минск, с его слов, "похоронил" Путин, который сейчас "потерял управление над процессом" и банально не знает, что делать с Донбассом. Доказательством тому являются грядущие "выборы" в террористических "Л/ДНР".

"Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни", - заверил он, уточнив, что российский лидер очень стеснен в маневрах, так как давят на него и извне, и внутри РФ. "Выборами", по мнению Березовца, путинский режим банально обостряет ситуацию на Донбассе. Это все, что он может сегодня сделать.

"Длинной стратегии у Путина сегодня попросту нет. Он играет короткую игру на украинских выборах "пан или пропал". Поражение не оставит Путину другого выбора, кроме эскалации, в т.ч. военной", - предупредил эксперт.