Боевики «ДНР» перегораживают наблюдателями СММ ОБСЕ дорогу автомобилями

03.10.2018 16:14

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области перегораживают автомобилями дорогу, не давая проехать наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБЕ по состоянию на 1 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«На въезде в н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя), автомобиль «Лада», приехавший с противоположного направления, остановился и заблокировал дорогу, препятствуя проезду патруля Миссии в населенный пункт. Вооруженный член вооруженных формирований вышел из машины и сообщил СММ, что не разрешит патрулю Миссии продолжить движение, ссылаясь на риски для «безопасности СММ»».