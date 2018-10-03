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Показан план по введению миротворцев на Донбасс. ИНФОГРАФИКА
В Украине представили вариант введения миротворцев на Донбасс, в который входят три основных компонента: военный, полицейский и гражданский. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и показал инфографику, передает Сегодня.
По его словам, это только приблизительная модель миротворческой миссии, какой ее видит Киев. Операция будет осуществляться международной переходной администрацией.
"В Украине уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миротворческой миссии, у РФ не будет выхода", – сказал Черныш.
Согласно планам украинской стороны, военный компонент предполагает разведение сил, разоружение боевиков и демилитаризация территорий. Полицейская миссия должна будет заняться правопорядком, подготовкой кадров и защитой собственности на этих территориях. В гражданский компонент среди прочего войдут обеспечение социальной помощью населения, образованием и медициной, начнется процесс возвращения переселенцев и т.д.
Напомним, во время выступления на сессии Генассамблеи президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса миротворцев ООН на Донбассе. Он напомнил, что Украина обращалась в ООН с просьбой развернуть миротворческую миссию еще в апреле 2015 года.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей лавров снова взялся за старое и заявил, что Москва согласно только на охрану ООН для миссии ОБСЕ на Донбассе, а также призвал к полной и последовательной реализации Минских договоренностей.
В свою очередь, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной на переговорах в Минске Евгений Марчук объяснил, что даже если ООН и примет решение по введению миссии в Украину, то миротворцы все равно не скоро окажутся на Донбассе. По его словам, в этом вопросе довольно длительная процедура действий.
Теги: Донбасс, модель, план, миротворцы
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