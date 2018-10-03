«При Захаре такого не было». Дончане в шоке от новых цен на мясо

03.10.2018 08:31

В торговых точках оккупированного Донецка значительно возросли цены на мясные продукты.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

Так, в одном из пабликов в соцсети опубликованы фото витрин магазина и цен на куриное мясо и субпродукты. Под фото написно: «Донецк. Сегодняшние цены на продукцию „Шахтерская птицефабрика“».

В комментарии пользователи отмечают:

«Голосуйте за Пушилина дальше Олени, пока был Захар цены были нормальные…»

«Еще недавно филешка стоила 180₽»

«Когда такое было, чтобы потроха стоили, как мясо? Ужас!»

«Может давайте обвиним в этом Украину? Ведь в дэнэра такие все хорошие ребята, просто герои. Дениска красавец, видно сразу бизнесмен»

«Филе в июле стоило 158 руб»

«В Харцызске недавно филе было 290, а свинина 278»