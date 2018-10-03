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Работа на общую победу: Наев назвал условия завершения войны на Донбассе
03.10.2018 07:23
Командующий Объединенными силами Сергей Наев дал ответ на волнующий украинцев вопрос: когда ожидать завершение боевых действий на востоке страны.
Командующий ООС, отвечая на вопрос, когда Украина одержит победу на Донбассе, заявил, что военный конфликт исчезнет, если все составляющие закона о реинтеграции Донбасса заработают, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "ТСН".
Наев отметил, что закон предусматривает не только военную составляющую, за которую он ответственен, а и политические, экономические и дипломатические меры, за которые отвечают госинституты.
В понимании командующего ООС будет завершена, когда каждый клочок Донбассе будет освобожден и ВСУ дойдут до границы государства.
Теги: Украина, Донбасс, война, победа, граница, ВСУ, реинтеграция Донбасса, Наев, ООС
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