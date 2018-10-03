Россия из-за подрыва детей в Горловке отдала новый приказ боевикам "ДНР"

03.10.2018 17:33

Российское командование в связи с подрывом трех детей на мине под Горловкой отдало приказ членам НВФ обозначить минные поля опознавательными знаками. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

На своей странице в Фейсбуке Тымчук сообщает:

«После ЧП с подрывом детей на минном поле, установленным оккупантами, российское командование разослало по частям и подразделениям оккупационных войск распоряжение с требованием к командирам на местах «обозначить на местности участки и районы минирования».

По его словам, в ОРДО данный приказ восприняли с возмущением, поскольку его выполнение раскроет перед силами ОС местонахождение минных полей. Тымчук пишет:

«У командиров подразделений оккупантов это распоряжение вызвало неоднозначную реакцию — некоторые из них с сарказмом заявляют, что в таком случае следует сразу „передать ВСУ все схемы и карты минирования“. Кроме того, проблемой является отсутствие на ряде участков информации об установке минных полей, поскольку оккупанты, устанавливая их, документально не фиксировали».