У переселенцев из Донбасса низкий уровень доверия к украинским политикам. Исследование

03.10.2018 20:59

Самый высокий уровень доверия среди внутренне перемещенных лиц у президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра обороны Степана Полторака.

Об этом говорится в исследовании Международного фонда избирательных систем (IFES) и Общественным холдингом «Группа вляния», передают novosti.dn.ua.

«Уровень доверия очень небольшой для всех украинских политиков. Нет ни одного политика, которому бы доверял значительный процент переселенцев», - сообщи директор по мониторингу, оценке и исследованиям IFES Ракеш Шарма.

Согласно результатам исследования, Петру Порошенко не доверяют 75% ВПЛ, Владимиру Гройсману - 75%, Степану Полтораку - 60%, Юрию Бойко - 71%, Андрею Садовому - 64%, Юлии Тимошенко - 77%.

В тоже время среди ВПЛ, самый большой уровень доверия у президента Петра Порошенко - 12%, премьер-министра Владимира Гройсмана - 12%, министра обороны Степана Полторака - 12%, Лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 11%, мэра Львова Андрея Садового - 10%, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 9%.

Самый низкий уровень доверия среди перселенцев зафиксирован у экс-премьер-министра Арсения Яценюка - 3%, вице-премьер-министра Павла Розенко - 3%, главы фракции «БПП» Артура Герасимова - 3%, спикера Верховной Рады Андрея Парубия - 5%.

Исследование проводилось компанией GfK Ukraine с 16 января по 13 февраля 2018, в нем приняли участие 2048 переселенцев со всех регионов Украины, которые были вынуждены переехать в другие города страны из-за конфликта на Донбассе.