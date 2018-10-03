В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей

03.10.2018 12:35

В январе текущего года появилась информация о запрете въезда некоторым лицам на подконтрольную Украине территорию. До этих пор четких данных по этому вопросу не было.

Вчера, 2 октября, «депутаты ДНР» получили разъяснение относительно выезда «госслужащих министерств и ведомств» за линию разграничения, пишет Знамя индустрии.

Местные СМИ опубликовали текст разъяснения с конкретным указанием категорий граждан, которые не могут пересечь контрольно-пропускные пункты на Донбассе.

В данном списке указаны также те лица, которым проезд через КПВВ на Донбассе разрешен при письменном уведомлении «Министерства государственной безопасности», и те, кто может пересекать линию разграничения беспрепятственно.