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ВСУ подорвали грузовик "ДНР" с боеприпасами с воздуха: в результате мощного взрыва погиб командир боевиков
В Сети опубликовано видео, как в результате блестящей операции украинские военные уничтожили грузовик российских военных, который подвозил на передовую для террористов снаряды и боеприпасы.
В результаты боевого удара уничтожен грузовик, боекомплект и несколько боевиков, включая командира роты российских наемников. Первыми ролик опубликовали волонтеры фонда "Повернись живим" в социальной сети, после чего он стал быстро распространяться по Интернету. Бойцам ВСУ удалось выследить маршрут движения российских военных после десятков часов ведения аэроразведки. "Несколько раз была угроза потерять аппарат из-за сильного подавления сигнала российскими силами радиоэлектронной борьбы. Дни просмотренного материала и их анализ. Вся эта скрупулезная работа проводилась ради одного успешного действия", - пишут волонтеры. В результате подрыва российского грузовика уничтожен не только боекомплект, но и несколько транспортных средств, а также группа боевиков. Согласно данным разведки, удалось уничтожить и командира роты боевиков.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, грузовик, боеприпасы, ДНР, ВСУ, погиб
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