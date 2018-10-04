"Они предали. В России это помнят", - известный блогер посоветовал главарям "Л/ДНР" готовиться к худшему

04.10.2018 11:54

Жесткое заявление президента РФ Владимира Путина о выжившем экс-разведчике Сергее Скрипале - предупреждение и главарям террористической "Л/ДНР". Со своим комментарием скандальных слов Путина выступил в Facebook известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Он обратил внимание на то, что Путин назвал "предателем родины" и "подонком" Скрипаля, при попытке отравления которого российское ГРУ опозорилось на весь мир. Прислушаться к его словам стоит и кремлевским ставленникам на Донбассе, выразил уверенность Казанский. "Этой же логике эти же определения верны и для так называемых "ополченцев" Донбасса", - отметил он, напомнив, что Пасечник, Ходаковский и другие коллаборанты подобно Скрипалю предали присягу на верность своей стране. Кремль это помнит, выразил уверенность журналист. "Путин сегодня, сам того не желая, дал верную характеристику "героям русской весны"", - подчеркнул Казанский. Он выразил уверенность, что в Москве, принимая решения о "сливе" террористических "Л/ДНР" либо о ликвидации их главарей, вероятно, и оправдывают себя этим фактом. Предатели другого не заслуживают.