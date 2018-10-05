- Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина23:08
- "После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка 22:31
- Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранен один боец ООС22:15
- В Донецке на дорогах ведется тотальная проверка21:51
- Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины 21:38
- «Очевидно деньги нужны». Соцсети сообщили о массе военных постов в Донецке21:20
- На неподконтрольном Донбассе участники НВФ минируют новые территории, – разведка21:00
- Пропагандисты «ДНР» вызвали насмешки очередной «новостью»20:47
- Тревожный прогноз: Тука рассказал о том, во что очень скоро может превратиться весь Донбасс20:30
- Губарева не допустили к «выборам»: названа причина19:45
"ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину
Губарев заявил, что в Кремле решают в который раз судьбу Донбасса, который в конечном итоге так и останется территорией Украины, поэтому мечтающим о российском гражданстве сепаратистам "ДНР" и "ЛНР" о возвращении в "родную гавань" придется окончательно забыть.
После провальной для Губарева поездки в Москву сепаратист, который фактически выбыл из борьбы за кресло главаря "ДНР", заявил, что оккупированный Россией Донбасс всегда был и будет Украиной, передает "Диалог.UA". В интервью пропагандистам Губарев сказал, что Донбасс вернется в состав Украины, но будет иметь признаки автономии, в большинстве своем формальные.
По словам сепаратиста, оккупированная часть востока Украины никогда и не была российской. "Донбасс был и будет Украиной, только с формальными признаками автономии, как Крым в начале 90-х. Такова геополитика, дорогие соотечественники", - заявил Губарев. Он добавил, что на данный момент в голове у Кремля "Минск", согласно которому Донбасс – это Украина. "Будем жить автономно, но под Украиной.
Ничего не поделаешь – политика. Донецк и Луганск вернутся в Украину", - констатировал террорист. Ранее Губарев "сдал с потрохами" Кремль и заявил, что Россия оккупировала Донбасс. Напомним, Губарев сделал заявление о захвате боевиками новых территорий, принадлежащих Украине. Также стало известно, что связывает Губарева и ненавидящего Украину Рогозина.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, ДНР, Губарев, ОРДЛО
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Эксперт: Для Кремля "Л-ДНР" стали дорогим удовольствием
- Позиция Кремля: Введение в «Л/ДНР» внешнего управления на украинских предприятиях – не «отжим»
- Березовец: Кремль решил объединить "ДНР" и "ЛНР"
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина23:08
- "После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка 22:31
- Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранен один боец ООС22:15
- В Донецке на дорогах ведется тотальная проверка21:51
- Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины 21:38
- «Очевидно деньги нужны». Соцсети сообщили о массе военных постов в Донецке21:20
- На неподконтрольном Донбассе участники НВФ минируют новые территории, – разведка21:00
- Пропагандисты «ДНР» вызвали насмешки очередной «новостью»20:47
- Тревожный прогноз: Тука рассказал о том, во что очень скоро может превратиться весь Донбасс20:30
- Губарева не допустили к «выборам»: названа причина19:45
- Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина23:08
- Вокально-хореографічний національний флешмоб «ВІД КАРАЧУНА ДО ГОВЕРЛИ»22:45
- "После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка 22:31
- Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранен один боец ООС22:15
- В Донецке на дорогах ведется тотальная проверка21:51
- Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины 21:38
- «Очевидно деньги нужны». Соцсети сообщили о массе военных постов в Донецке21:20
- На неподконтрольном Донбассе участники НВФ минируют новые территории, – разведка21:00
- Пропагандисты «ДНР» вызвали насмешки очередной «новостью»20:47
- Тревожный прогноз: Тука рассказал о том, во что очень скоро может превратиться весь Донбасс20:30
- Небезпека навколишньому середовищу та здоров’ю: екологи застерігають, спалювання нафтококсу призводить до сильних забруднень18:45
- Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»18:02
- Косметологи подсказали, как избавиться от отеков под глазами16:00
- Как нормализовать давление без таблеток13:45
- Любимчики Желтой Свиньи: 6 знаков зодиака которым повезет в 2019-м09:25
- Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака08:30
- Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"21:22
- Вот откуда взялась традиция показывать средний палец, когда кого-то посылаешь20:25
- Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание16:16
- О ностальгии по СССР и региональных стереотипах среди жителей Донбасса. ВИДЕО18:31
- Жительница Горловки опубликовала в сети улицы пустынного города. ВИДЕО
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- Пушилин рассказал, когда в ОРДО начнется отопительный сезон
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО
- "Сейчас это разлагающийся труп..." - Сеть поразил рассказ женщины, впервые вернувшейся на Донбасс после бегства
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- "ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину
- "Отжатый" бизнес и имущество дончан: "отец" "ДНР" рассказал, как за счет жителей Донецка роскошно жил Захарченко