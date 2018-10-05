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Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины
Несмотря на то, что оккупационные "власти" обещали не отключать воду и лифты ранее озвученного срока, в Луганске уже с 12:00 5 октября лифты перестали работать во многих многоэтажках, а после 15:00 позакрывались стационарные киоски по продаже очищенной воды. На хлебных прилавках Луганска пустота как в 2014 году.
Люди в панике поскупали все хлебобулочные изделия, боясь, что на выходных подвоза хлеба не будет, передает "Диалог.UA". Оккупанты официально заявили, что отключение света связано с плановыми работами. Но в соцсетях пишут, что эти работы могут затянуться не на один день. Также ожидаются и перебои со связью. К слову сказать, работники луганских супермаркетов признались, что на предстоящих выходных будут работать только те магазины, аптеки и супермаркеты, которые имеют в своем распоряжении личные генераторы.
Сепаратисты предупредили, что электроэнергии не будет с 00:00 6 октября до 05:00 7 октября. Данное решение не понравилось местным жителям, которые пишут в соцсетях об испорченных выходных. "Ни постирать, ни детвору не помыть, ни в квартире убрать", "День рождения насмарку, без света и музыки не то", "А где хлеб, проехали по центру Луганска, хлеба нет нигде", "Свечей тоже нет нигде, размели", "Говорят и связи не будет, возвращаемся в 2014 год", " У нас лифты на Шевченко в многоэтажке с часу дня не работают, на десятый этаж с коляской и малым волоклась сама", "Вода закрыта, сказали в киоске, что подвоза не будет".
К слову сказать, на период отсутствия света будут работать в "ЛНР" только частные маршрутки, коммунальный транспорт не выйдет.
"Вроде бы и все равно сутки потерпеть, но уже похолодало, а ночью и заморозки обещали. Будет дискомфортно",- пишут в сепаратистских пабликах. "Где хлеб, что это такое???? В Медиане в центре нет, на Авангарде нет, в Лелеке на востоке нет, что нельзя было заказать побольше", "Мясные прилавки полупустые, забрали все. Света не будет сутки, а такое впечатление, что месяц", "Стремно как-то, хаос такой везде, очереди у касс, скупают все подряд", - рассказывают в соцсетях о подступающем к "республике" блэкауте.
Напомним, житель Луганска назвал город "разлагающимся трупом", а горожан - терпилами, которые сами виноваты в случившемся. Добавим, известный террорист пожаловался, что для Путина оккупированные Луганск и Донецк перестали быть топ-темой.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, свеча, хлеб
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