«Может достать до Москвы!»: пропагандисты Кремля в истерике из-за украинского оружия

05.10.2018 09:11

Российские пропагандисты не на шутку запаниковали после заявления главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военного эксперта Валентина Бадрака, согласно которому наша страна может создать оружие, способное достать до Москвы.

Как передает replyua.net, заявление Бадрака о том, что Украина может создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров быстро распространили все крупные средства массовой информации страны-агрессора.



В том числе, Бадрак отметил, что война с Россией спровоцировала серьезный всплеск развития украинских военных технологий. С его точки зрения, такое оружие способно внести серьезные изменения в риторику переговоров, так как Украина, вооружившись такими ракетами, будет иметь возможность предъявлять свои условия.