Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина

05.10.2018 23:08

С инициативой о создании в "ДНР" собственного коммерческого банка выступил и. о. главаря "республики" Денис Пушилин. Как пишет блогер Черная туфелька на сайте своего соратника Фашика Донецкого, Пушилин, когда-то возглавлявший в Донецке представительство "МММ", просто не мог не предложить создать лохотрон. На что-то другое он попросту не способен, передает "Диалог.UA".

Правда, желая показать себя финансовым гением, Пушилин на деле показал себя как образцово-показательное посмешище и совершенно некомпетентный в экономике человек. Так, он решил создавать банк там, где нет собственной валюты, а есть в обращении российский рубль, то есть еще большой вопрос: одобрят ли в Кремле создание более чем сомнительного финансового учреждения на непризнанной территории, оккупированной Россией. Это вполне может привести к усилению "живительных санкций". Да и красноречивое свидетельство "доверия" россиян к рублю – стремление состоятельных людей (и чиновников в том числе) хранить сбережения в валюте. "Этот банк – лишь первый камень в фундаменте новой мировой финансовой системы. Лохотрон в лохотроне, исходя из того, чем является непризнанное недоразумение. Трепещи США, открывай двери Форт-Нокса, Душилин идет! Евро можно смело выбрасывать на помойку, доллар и юань в топку. Только лишь ра**нский деревянный фубль будет править на планете, и все благодаря "великому финансисту" Чепушиле", - стебется над Пушилиным блогер. Созданный в "ДНР" коммерческий банк нельзя будет интегрировать ни в одну из действующих в мире платежных систем. По всем понятной причине. Конечно, можно создать собственную систему. Но она, отмечает блогер, будет таким же недоразумением, как "оператор мобильной связи "Феникс". Но при всем при этом Пушилин уже всерьез заявляет, что новый банк станет началом новой финансовой системы. Нелепость этих планов не нужно даже объяснять. Блогер пишет, что оккупированные территории Донбасса сейчас стали для мирной части страны прекрасным примером того, до какого упадка (экономического, инфраструктурного, интеллектуального) может довести "русский мир". "У меня на днях тут спросили: может, зря мы грудью останавливали украинскую бронетехнику в 2014? Глядишь, и жили бы сейчас получше, и было бы, что в банк отнести, а так живем, как обезьяны в зоопарке. На потеху всему миру. Нет, с*ки, не зря. Благодаря вам и вашему идиотизму наше общество самоочищается от д***ма. А тех из вас, кто доживет до победы Украины и восстановления государственной границы, мы, видевшие все своими глазами, сами чистить будем. Точнее зачищать. И поверьте, помехой нам никто не станет, до последней с**ки ляжете в могилу", - подчеркнула Черная туфелька.