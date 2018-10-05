ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ «ОСОБОГО СТАТУСА» ДОНБАССА ВСТУПИЛ В СИЛУ

05.10.2018 12:44

Вступил в силу закон, который продлевает действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года.



Соответствующий закон опубликован в сегодняшнем номере парламентской газеты «Голос Украины».



В документе отмечается, что этот закон вступает в силу со дня его опубликования, то есть 5 октября.

4 октября Верховная Рада продлила до 31 декабря 2019 года закон «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который также называют законом об «особом статусе Донбасса».



При этом закон об «особом статусе Донбасса» вступит в силу только после того, как с территории Украины будут выведены незаконные вооруженные формирования и будут проведены легитимные местные выборы в отдельных районах Донбасса.

Источник: http://novosti.dn.ua