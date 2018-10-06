- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября09:15
- Умер наемник с позывным «Отец Тук», воевавший в Славянске09:07
- В Донецке вблизи Шахтерской площади вывесили украинский флаг08:11
- Боевики поплатились за атаки на украинских военных08:06
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец07:56
- В Горловке «внезапная» смертность за неделю выросла более чем на 20%07:43
- Во многих районах Донецка появились военные посты23:24
- Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина23:08
- "После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка 22:31
- Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранен один боец ООС22:15
Боевики поплатились за атаки на украинских военных
За прошедшие сутки, 5 октября боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил, передает segodnya.ua.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды – калибра 82 мм.
Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополь и Гнутово. По защитникам Крымского, Луганского и Павлополь кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышеваха – противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе боевых действий двое военнослужащих получили ранения.
По данным разведки, два боевика за прошедшие сутки были уничтожены, еще семь получили ранения.
"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- Боестолкновения с ВСУ закончились крупными потерями для армии РФ: боевики считают убитых и раненых
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
- Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября09:15
- Умер наемник с позывным «Отец Тук», воевавший в Славянске09:07
- В Донецке вблизи Шахтерской площади вывесили украинский флаг08:11
- Боевики поплатились за атаки на украинских военных08:06
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец07:56
- В Горловке «внезапная» смертность за неделю выросла более чем на 20%07:43
- Оккупированный Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины07:31
- Во многих районах Донецка появились военные посты23:24
- Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина23:08
- "После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка 22:31
- Кучма предполагает, что в Минске его заменит экс-замглавы МИД Демченко, но решение — за президентом10:15
- Алкоголь и билеты на поезда подорожали, бизнес ждут проверки: что изменилось для украинцев за неделю09:54
- У "серого кардинала" Путина есть опасный план по Украине: стало известно, что готовят в Кремле09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября09:15
- Умер наемник с позывным «Отец Тук», воевавший в Славянске09:07
- Зачем пенсионерам Украины QR-код?08:59
- При оформлении субсидии указывают только дополнительный заработок — Андрей Рева. ВИДЕО08:47
- В Донецке вблизи Шахтерской площади вывесили украинский флаг08:11
- Боевики поплатились за атаки на украинских военных08:06
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец07:56
- Небезпека навколишньому середовищу та здоров’ю: екологи застерігають, спалювання нафтококсу призводить до сильних забруднень18:45
- Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»18:02
- Косметологи подсказали, как избавиться от отеков под глазами16:00
- Как нормализовать давление без таблеток13:45
- Любимчики Желтой Свиньи: 6 знаков зодиака которым повезет в 2019-м09:25
- Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака08:30
- Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"21:22
- Вот откуда взялась традиция показывать средний палец, когда кого-то посылаешь20:25
- Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание16:16
- О ностальгии по СССР и региональных стереотипах среди жителей Донбасса. ВИДЕО18:31
- Жительница Горловки опубликовала в сети улицы пустынного города. ВИДЕО
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- Пушилин рассказал, когда в ОРДО начнется отопительный сезон
- "Сейчас это разлагающийся труп..." - Сеть поразил рассказ женщины, впервые вернувшейся на Донбасс после бегства
- "ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину
- "Отжатый" бизнес и имущество дончан: "отец" "ДНР" рассказал, как за счет жителей Донецка роскошно жил Захарченко
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса
- «При Захаре такого не было». Дончане в шоке от новых цен на мясо
- Губарев - "покойник": наговорил на ликвидацию Москвой – громкие подробности и кадры
- Березовец о Донбассе: ""Минск" мертв. Путин потерял управление и не знает, что делать"