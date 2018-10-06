На КПВВ умерла женщина

06.10.2018 10:55

На КПВВ «Майорск» умерла жительница временно неподконтрольного украинскому правительству Тореза (после переименования Чистяково, Донецкая обл.).

Об этом сегодня, 5 октября, сообщается в социальных сетях, передает dnews.dn.ua.

Отмечается, что причиной смерти женщины 1957г.р. стала острая сердечная недостаточность.

Проводимые реанимационные мероприятия успеха не имели.