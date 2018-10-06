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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября

06.10.2018 09:15
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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 6 октября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 65.
Марьинка в сторону Курахово 30 авто, в Донецк 50.
Новотроицкое в оба направления пусто.
Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.

Вчера отмечалось некоторое увеличение общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало почти 39 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

8:15 В сторону Бахмута хвост очереди от начала ул. Челюскина.
9:07 Горловка. Ситуация на пункте пропуска 06.10. в 08 ч. 55 мин. Пешеходная очередь до 220 человек, автомобильная -60 ед. автобусов и микроавтобусов 13 на выезд.

КПВВ «Марьинка»

6:47 Марьинка машин 35.

КПВВ «Новотроицкое»

7:12 Еленовка льгота 20 машин, основная около 90 машин. Только начали пропускать «супер льготу».

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, Майорск, Гнутово, КПВВ, ГПСУ
 
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