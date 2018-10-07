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Донецкие тепловики закупили уголь по завышенной цене
ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» закупили угля на 17,31 млн гривен в полтора раза дороже винницких военных. Об этом пишут Новости Донбасса с ссылкой на «Наші Гроші».
Согласно данным системы «Прозорро», компания 3 октября заключило соглашение с ООО «Лига Групп» о поставках угля на 17,31 млн гривен. К концу 2019 на подконтрольную часть Донецкой области должны поставить 4122 т угля марок ДГ, Г, Д (13-100) по 4200 гривен за тонну.
Журналисты выяснили, что цена угля значительно превышает цены на других тендерах.
«Например, в конце сентября квартирно-эксплуатационный отдел города Винница заказал другой фирме угля ДГ (13-100) по 2549 грн / т с доставкой до ноября в Винницу и село Серебрия на границе с Молдовой. Это на 65% дешевле цены для железной дороги», - пишут «Наші Гроші».
Ранее КП «Компания «Вода Донбасса» (Мариуполь Донецкой области.) заказала этой же фирме , «Лига Групп», угля ДГ (13-100) с развозкой по подконтрольной части Донецкой области до конца 2018 года по 3550 гривен/т, что на 18% дешевле.
Компания «Лига Групп» из Славянска, с уставным капиталом 100 гривен, создана в 2015 году. владелец – краматорчанин Евгений Насиленко. Он также является основателем харьковского ООО «Солка 555», ООО «Нано Комфорт Технолоджи» из-под Киева с Олегом Котенко и киевского ООО «Опт Сталь» с Ириной Артамонов.
Всего с октября 2016 «Лига Групп» получила подрядов на 31,42 млн гривен, среди которых нынешний - самый большой.
Теги: Донбасс, Донецкая область, цена, уголь
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