Опасные "подарки" России жителям Донбасса: в Минобороны составили карту заминированных территорий востока страны

07.10.2018 21:32

Согласно выводам экспертов, на сегодняшний день Украина удерживает печальное лидерство среди стран, загрязненных минами и ВОПами (взрывоопасными предметами).

Никто даже не берется прогнозхировать, сколько лет понадобится стране чтобы очистить земли от опасного "эха войны". Тем более, что боевые действия все еще не закончены.

Министерство обороны Украины разработало и опубликовало Информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными веществами, сообщает "Диалог.UA".

Соответствующая информация размещена на официальном портале ведомства. Военные отмечают, что за последние годы, с началом военных действий, от противопехотных мин на Донбассе регулярно получают тяжелые травмы или погибают как военнослужащие, так и мирные жители.

Информационная карта, по мнению военных, поможет жителям прифронтовых и оккупированных территорий избежать смертельной опасности, вести себя осторожно, зная, что неподалеку может притаиться угроза.