Заморозки и пожароопасность: Синоптики рассказали о погоде на Донетчине сегодня

07.10.2018 11:28

В воскресенье, 7 октября, в Донецкой области синоптики прогнозируют ясную погоду. Утром температура воздуха составит +2 +8 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +16. В вечерние часы столбик термометра покажет +12 +9 градусов. Без осадков.

Ветер в воскресенье будет юго-восточный, скорость от 2,1 до 3,5 м/с.

Кроме того, синоптики синоптики предупреждают о заморозках (до 1°c мороза в воздухе), а также об очень высокой пожарной опасности.

Народный прогноз погоды: 7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей — к теплой зиме и «хлебному» лету.

Источник Новостной портал