Для волонтеров введут временный порядок пребывания на линии разграничения

08.10.2018 18:15

Введение с 1 ноября ограничений на пребывание волонтеров в районе линии разграничения вызвало бурю обсуждений.

В этом убедился корреспондент 0629, который отправился на пресс-конференцию в Донецкую ВГА (г. Краматорск), где представители Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, отдела гражданско-военного сотрудничества штаба ООС и штаба ООС по стратегическим коммуникациям презентовали пилотный проект.

Изменения касаются введения временного порядка для пребывания на линии разграничения лиц, которые безвозмездно передают товары, лекарственные средства, медицинскую технику (так официально именуются волонтеры - прим.авт.). Нововведения будут распространятся на волонтеров, которые работают с подразделениями ВСУ, Национальной гвардии и других военных формирований в районе проведения ООС.

Теперь, чтобы попасть на линию разграничения, волонтеру нужно за 48 часов подать заявку на электронную почту или в письменном виде в Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Ее рассмотрят, а потом дадут добро. В сообщении волонтер должен указать личные данные, серию и номер паспорта, номер телефона, email, военную часть, контактное лицо военной части, срок пребывания и места посещения.

При этом этот временный порядок не касается международных организаций, негосударственных организаций, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Министерства социальной политики. Данные организации работают в рамках Закона о гуманитарной деятельности и имеют свой нормативно-правовой алгоритм.

"Мы подошли к делу по-военному: сначала была создана инструкция, потом она была передана в Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины",- отметил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев.

Проект будет внедряться в три этапа и будет опубликован на сайте www.cimic.com.ua и обсуждаться в городах и на разных уровнях.

Мариупольский волонтер Галина Однорог узнала о нововведениях только накануне вечером.

"Людей надо заранее предупреждать, как вы действительно хотите достичь общего результата, а не выдавать свои решения, как от Совета волонтеров", - высказала пожелание волонтер.

Волонтеры отметили, что с каждым годом отношение к волонтерам становится все напряженнее со стороны руководства военных.

"К примеру, комбриг подписывает приказ, что волонтер доезжает до КСП бригады, а что происходит дальше с тем, что мы привозим, неизвестно",- отметила она.

Напомним, волонтерское движение организовалось в 2014 - 2015 годах и развилось в крупных масштабах. Часть волонтеров со временем стала в ряды ВСУ.

Источник: https://www.0629.com.ua