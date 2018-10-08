Ситуация в "ДНР/ЛНР" резко изменилась: Ходаковский спрогнозировал интеграцию ОРДЛО в Украину

08.10.2018 23:08

Последние события на оккупированном Донбассе наводят на мысль о том, что ОРДЛО начали готовить к возврату в Украину. Таким мнением поделился в своем телеграмм-канале известный боевик, которого не пустили в "ДНР" для участия в "выборах" главаря, Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".

Как написал экс-командир батальона "Восток" на своей странице в соцсети, ситуация в "ДНР" и "ЛНР" перестала напоминать подготовку к наступлению или обороне. Террорист отмечает при этом, что на данный момент остается неясным лишь то, как именно будет происходить интеграция оккупированных РФ территорий назад в Украину.