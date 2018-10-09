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Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»
09.10.2018 10:12
Во временно оккупированном Новоазовске боевики «ДНР» и российские оккупанты проводят, с их слов, «операцию сил специального назначения», поэтому туда не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «6 октября на блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) пять членов вооруженных формирований (четверо из них явно были вооружены) отказали патрулю Миссии в проезде на восток, в направлении границы с Российской Федерацией, ссылаясь на то, что «в этом районе продолжается операция сил специального назначения»».
Теги: Россия, Донбасс, Новоазовск, ОБСЕ, ДНР, боевики, оккупанты, спецоперация
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