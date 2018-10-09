Боевики доказали, что довели "ДНР" до критической точки вымирания, скрыв данные по числу жителей

09.10.2018 12:46

Официальный сайт так называемого "Главстата ДНР" убрал информацию по демографической динамике на временно оккупированном Донбассе.

Пользователь Telegram под ником "Донецкий Абориген" сообщил о плачевной демографической статистике в псевдореспублике "ДНР", передает "Диалог.UA".

"Помните историю о той чудовищной демографической ситуации, что есть в "ДНР" – самой активно вымирающей территории в мире? На эту информацию власти отреагировали оригинальным образом: больше на сайте Главстата ДНР информации по демографической динамике не публикуется", - пишет он.

По мнению пользователя, подобный шаг оккупационных властей "ДНР" очевидно не предвещает региону ничего хорошего.

"Очень печальный и пугающий сигнал на самом деле, если такое решение проблем "республики" планируется к исполнению", - добавили в Сети.