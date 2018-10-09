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Боевики доказали, что довели "ДНР" до критической точки вымирания, скрыв данные по числу жителей
Официальный сайт так называемого "Главстата ДНР" убрал информацию по демографической динамике на временно оккупированном Донбассе.
Пользователь Telegram под ником "Донецкий Абориген" сообщил о плачевной демографической статистике в псевдореспублике "ДНР", передает "Диалог.UA".
"Помните историю о той чудовищной демографической ситуации, что есть в "ДНР" – самой активно вымирающей территории в мире? На эту информацию власти отреагировали оригинальным образом: больше на сайте Главстата ДНР информации по демографической динамике не публикуется", - пишет он.
По мнению пользователя, подобный шаг оккупационных властей "ДНР" очевидно не предвещает региону ничего хорошего.
"Очень печальный и пугающий сигнал на самом деле, если такое решение проблем "республики" планируется к исполнению", - добавили в Сети.
Теги: Донбасс, демографический кризис, статистика, вымирание, ДНР, боевики, соцсети
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