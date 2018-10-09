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Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших

09.10.2018 09:03
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Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших

На окраинах оккупированной Горловки в последние дни разгорелись жесткие бои, в результате которых подразделения НВФ несут значительные потери.

О звуках боевых действий в социальных сетях сообщают местные жители. В то же время данные о потерях озвучил украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов, передает donpress.com.

Так, на своей странице в соцсети он сообщил, что в морг горловской городской больнице доставили очередные тела погибших наемников:

«В морге на 17:00 с вечера минимум 4 оркотрупа. Из них минимум 2 — до суток: вчера вечеромночью, вроде неплохо выхватили!»



Теги: Донбасс, Горловка, бой, морг, потери, обстрелы, наемники, соцсети, НВФ
 
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