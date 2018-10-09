В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами

09.10.2018 21:22

Сегодня в Мариуполе прошли массовые мероприятия по борьбе со стихийной торговлей. В нескольких районах города провели рейды, направленные против горожан, торгующих в неустановленных местах с земли.В частности, возле магазина "Обжора" разогнали пенсионеров, торговавших без лицензии, пишет 0629.

На пересечении пр. Строителей и пр. Мира в последнее время люди выставляют свой товар для продажи. В основном это комнатные растения, фрукты, овощи, ягоды и даже книги.

Власти города и правоохранители утверждают, что в этом месте стихийная торговля ведется постоянно. Земля возле тротуара была даже перекопана, чтобы создать неудобства торговцам, но это не принесло результата.

“Все эти бабушки с продуктами питания, овощами и фруктами, кроме торговли в не установленных местах еще и нарушают правила благоустройства, располагаются на зеленых зонах. Вытаптывают газон и портят внешний вид нашего города и района”, - заявил заместитель председателя Центральной райадминистрации Олег Зеленский.

Олег Зеленский отметил, что разговоры не влияют на торгующих и после предупреждений они буквально через час возвращаются к своей деятельности.

“Вопрос нужно решать системно. Наше предложение к Национальной полиции – заниматься изъятием продукции и применением административных штрафов”, - сказал он, подчеркнув, что только такими методами можно навести порядок.

Представитель Национальной полиции Олег Цигелет заявил, что рейды по борьбе со стихийной торговлей будут систематические и в них будут вовлечены представители общественности. “Изначально проводится разъяснительная профилактическая работа, объясняем людям, что они могут пойти на рынок, там предоставляются социальные места. На первый раз проводится профилактическая беседа. Если мы видим, что человек систематически нарушает общественный порядок и не поддается законным требованиям – тогда составляются административные материалы по ст. 160, а именно “Торговля в неустановленном месте”. Товар изымается и направляется в камеру хранения”, - рассказал полицейский.

Увидев сотрудников полиции торгующие стали прятать свой товар в сумки. Полицейские подходили к пенсионерам и сообщали о незаконности их действий, информировали о бесплатных социальных местах на рынках города и советовали идти торговать туда.

Пенсионеры в свою очередь говорили, что поездка занимает время и к тому же нужно тратить деньги на проезд. Еще одним аргументом торгующих “с коленок” было то, что пересечение проспектов Строителей и Мира - бойкое место для торговли - и мариупольцы уверены, что быстро "распродадутся".

Стихийные торговцы жаловались на маленькую пенсию и утверждали что выходят торговать не от хорошей жизни.

“Я не думала, что торговать на старости лет придется... Зачем издеваетесь?”, - причитала бабушка, но все равно сворачивала свою торговлю.

По итогам рейда был составлен только один протокол по мужчине, который торговал рыбой в пакетах “АТБ”. Он утверждал, что является перекупщиком, и где рыба выловлена не знает. Это первое правонарушение незадачливого бизнесмена. На него будет наложен штраф. Примечательно, что торгующие, которых “разогнали” в очередной раз, не стремились покидать территорию. С проспекта они отошли к скамейкам и продолжили ждать, когда комиссия скроется из виду