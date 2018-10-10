Люди Ахметова, воры в законе и табачные бароны: Донбасс тайно "делят" в России

10.10.2018 13:20

Разделение власти и территорий в так называемой "ДНР" начался задолго до ликвидации главаря террористов Александра Захарченко. И к этому причастны не только кадровики с РФ, кремлевские пропагандисты и преемники боевиков.

Недавно в Ростове-на-Дону (Россия) состоялась "сходка" криминальных авторитетов, бывшие и нынешние воры в законе пытались оторвать лакомый кусок от оккупированных городов.

По данным местных СМИ, среди преступников до сих пор царит раздор, они не могут ни с чем справится после убийства Захарченко.

Собрались в сентябре на тайные "переговоры" около 15 человек, среди них - Александр Батурин (Батура, был "смотрящим" по Горловке и доверенным лицом украинского криминального авторитета Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского), Армен Саркисян (с 2009 года также считался "смотрящим" за Горловкой), Виталий Метла и Эдуард Асатрян (он же Эдик Осетрина или Эдик Тбилисский, один из самых авторитетных воров России).

Но не только россиян заметили в Ростове, в числе преступников – и жители Днепра. В частности, Сергей Олейник (Умка) – правая рука Александра Накрешвили (Нарик), который возглавляет мощнейшее преступное сообщество в городе.

Не обошлось и без гостей из Луганска и группировок, которые "работали" в Донецке до начала 2014 года. Особенно их интересовала контрабанда табака из фабрики "Хамадей".

Контроль над одним из крупнейших городов "республики" - Горловкой - было решено закрепить за енакиевской группировкой и людьми, которые представляют интересы бизнесмена Рината Ахметова. Речь шла о машиноремонтном заводе и других крупных предприятиях, а также о поставках семян, соли, продуктов питания, которые идут со стороны Украины через Горловку.

Источник: https://from-ua.com