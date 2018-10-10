ООС подвинули боевиков в «серой зоне» на Донбассе

10.10.2018 12:00

Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой зоне", после чего продвинулись на 1,2 км вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой зоне", - сообщили в штабе.

Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны, как сообщается, оставалось пустым.

"Мирные жители покинули его, ведь оккупанты, несмотря на минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии. Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой зоны". Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - сообщили в пресс-центре ООС.

Источник: https://from-ua.com