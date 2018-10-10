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Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
Президент России Владимир Путин 2 октября подписал указ, который станет неприятным сюрпризом для "Л/ДНР".
Стало известно, что новым распоряжением Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ, которое занимается в том числе и оккупированной частью Донбасса, уволило около половины сотрудников.
По всей вероятности, Кремль теряет интерес к оккупированной части Донбасса и его спонсорству. Об этом сообщает влиятельное российское издание "РБК", опрошенные эксперты которого утверждают, что Путин решил уволить 50% аппарата из-за "потери эффективности работы" с оккупированными территориями Донбасса.
Российские журналисты пишут, что Кремль решил пойти на массовое сокращение в связи с урезание финансирования. Реструктуризация структуры должна закончиться к 3 ноября. Более того, источники "РБК" сообщают, что массовое сокращение сильно затруднит работу кураторов Кремля на оккупированной части Донбасса. Напомним, Гиркин разнес главаря "ДНР" Пушилина и призвал к бойкоту "выборов".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, указ, ДНР, ЛНР
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