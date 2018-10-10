Применения оружия ВСУ для отпора агрессии против Украины: Кабмин утвердил правила

10.10.2018 21:00

Кабинет министров Украины cегодня, 10 октября, в ходе заседания утвердил порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии. О соответствующем решении правительства пишет «РБК-Украина».

Согласно пояснительной записке, цель постановления - урегулирование применения оружия и боевой техники ВСУ для отпора агрессии против Украины в мирное время, во время мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии по закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о реинтеграции Донбасса) с учетом опыта проведения АТО.

Так, согласно украинскому законодательству, ВСУ имеют право в мирное время применять и использовать оружие и боевую технику для отпора возможной вооруженной агрессии против Украины, для самозащиты и в случае любых действий, которые могут привести к нанесению значительных материальных убытков объектами, которые прикрываются ими, по месту дислокации или в районе выполнения задач.

Согласно закону о ВСУ установлено, что Кабмин определяет порядок применения оружия и техники военными.

Так, согласно решению Кабмина, ВСУ имеют право применять оружие для:

отражения нападения или предупреждения угрозы нападения на объекты, которые охраняются;

освобождения заложников и/или военнопленных, захваченных военных и/или гражданских объектов;

уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения;

предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;

прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

прекращения действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны;

прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность лицам, вовлеченным в осуществление мер по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Кроме того, отмечается, что военные имеют право применять оружие или боевую технику в других случаях, определенных приказами командующего объединенных сил.

Источник: https://dnews.dn.ua