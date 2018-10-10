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Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса

10.10.2018 19:17
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Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса

Подразделения украинской армии провели впечатляющие маневры на побережье Азовского моря, отправив России прозрачный намек о полной боевой готовности в случае нападения Москвы.

Бойцы украинской армии задействовали в маневрах танки, тяжелую артиллерию, авиацию и боевые вертолеты. Видео было опубликовано в Интернете и произвело сильное впечатление на пользователей Сети. Согласно плану учений подразделения морской охраны, артиллеристы, танкисты, бойцы Нацгвардии, а также авиация отработали противодесантную оборону.

Авиационные и артиллерийские подразделения при поддержке танков последовательно громили десант условного противника при попытке подойти к берегу и осуществить высадку. В дальнейшем подразделения украинской армии с помощью бронетехники и танков оттеснили к морю противника, пытавшегося осуществить закрепление на побережье моря.

Ранее появились мощные кадры учений ВМС Украины в Черном и Азовском морях.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Азовское море, учения, танк, артиллерия, ВСУ
 
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