Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса

10.10.2018 19:17

Подразделения украинской армии провели впечатляющие маневры на побережье Азовского моря, отправив России прозрачный намек о полной боевой готовности в случае нападения Москвы.

Бойцы украинской армии задействовали в маневрах танки, тяжелую артиллерию, авиацию и боевые вертолеты. Видео было опубликовано в Интернете и произвело сильное впечатление на пользователей Сети. Согласно плану учений подразделения морской охраны, артиллеристы, танкисты, бойцы Нацгвардии, а также авиация отработали противодесантную оборону.

Авиационные и артиллерийские подразделения при поддержке танков последовательно громили десант условного противника при попытке подойти к берегу и осуществить высадку. В дальнейшем подразделения украинской армии с помощью бронетехники и танков оттеснили к морю противника, пытавшегося осуществить закрепление на побережье моря.



Ранее появились мощные кадры учений ВМС Украины в Черном и Азовском морях.



Источник: www.dialog.ua