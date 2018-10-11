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Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы
11.10.2018 11:08
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» несут постоянные потери, истинные цифры которых скрываются главарями боевиков. Кроме того, могилы для боевиков бронируются заранее.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Число тех, кто отправляется на кладбище, старательно скрывается. Кроме того, для боевиков заранее «бронируются могилы».
Так, во временно оккупированном Донецке боевиками «ДНР» на «завтра заняты 9 захоронений»:
«Из подслушенного разговора женщин «ополченцы всё заняли. на завтра — 9 захоронений»»,
«Вакантные могилы?»,
«Для них там бронь держат».
Теги: Донбасс, кладбище, заказ, могила, ДНР, боевики, потери
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