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Черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ - оккупанты РФ поплатились огромными потерями
Пресс-центр штаба ООС сообщил трагические известия о гибели сразу четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.
В течение минувших суток, 10 октября, пророссийские боевики 28 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Известно, что противник 12 раз применил тяжелое вооружение, категорически запрещенное Минскими соглашениями. К несчастью, в результате боевых действий погибли сразу четверо украинских военнослужащих.
В штабе ООС информируют, что двое защитников Украины были убиты в результате обстрелов, а еще двое бойцов Вооруженных сил получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.
Кроме того, еще трое украинских военнослужащих были ранены. По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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