Ходаковский впал в уныние: «Нет никакой связи с Россией»

11.10.2018 17:48

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, который вчера после слов врио главаря ОРДО Дениса Пушилина о поддержке Кремлем оккупированных территорий обрадовался и заявил о готовности поддержать любого «главу республики», резко изменил свое мнение. О чем он сам сообщил на своей странице в соцсети.

После слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что заявления Пушилина ничем не обоснованы, Ходаковский сообщил о своем разочаровании. Так, на своей странице он написал:

«Поторопился я вчера с выводами о том, что лед тронулся, и что теперь российские политики не стесняются признавать тесную связь с нашими процессами. Нет никакой связи — об этом сказал Песков, опровергая утверждение помощника Суркова об обратном. Не было встречи Суркова и Пушилина, — сказал Песков, — а кто там какие зарплаты собрался повышать — задавайте вопросы тому, кто этот вброс сделал. И назвал конкретную фамилию. Почти детективная история, как с Петровым и Башировым: видите суслика? — А он есть! Танцы на льду враскоряку. Снова приходит на ум этот дурацкий анекдот, в котором герою предлагают или крестик снять, или трусы надеть. Хочется только напомнить, что у этого действа хрен знает сколько зрителей и как минимум три миллиона массовки».

Источник ДонПресс