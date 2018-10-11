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"Украина сюда не придет, других вариантов нет": Пасечник в Луганске рассказал, кто будет контролировать "ЛНР"

11.10.2018 11:30
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"Украина сюда не придет, других вариантов нет": Пасечник в Луганске рассказал, кто будет контролировать "ЛНР"

Террорист Пасечник не оставляет надежд на то, что Путин передумает, и "республики" оккупированной части Донбасса войдут в состав РФ, как об этом мечтают луганские и донецкие сепаратисты.

Так называемый главарь фейковой "ЛНР" днями разразился заявлением, что на данный момент он не видит какого-либо варианта, при котором захваченная РФ часть

Луганщины вернется под контроль Украины, передает "Диалог.UA".

Об этом Пасечник рассказал на своей "предвыборной" встрече с учителями одной из школ оккупированного Луганска. По словам террориста, в ОРЛО никогда не будет Украины, а будет только Россия.

Кроме того Пасечник подчеркнул, что "свободная" часть Луганской области не отступится от своих "принципов" и продолжит воплощать в жизнь "заветы" "русской весны", о которых боевики "ЛНР" говорили еще в начале захвата ОРЛО в 2014 году. "Украина сюда не придет, только Россия, у нас других вариантов нет и желания нет.

Мы будем отстаивать и воплощать в жизнь те идеи, которые изначально были заложены еще в 2014 году", - заявил террорист.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ЛНР, Пасечник, РФ
 
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