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Архив - Донецкая область

В Горловке работников «Стирола» увольняют или отправляют в бесплатный отпуск

11.10.2018 09:50
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В Горловке работников «Стирола» увольняют или отправляют в бесплатный отпуск

Оккупационные «власти ДНР» уже передумали «запускать» «Стирол» во временно оккупированной Горловке. Работников отправляют в бесплатные отпуска или увольняют.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» работникам «Стирола», о «запуске» которого было сделано много громких заявлений, предлагают увольняться или идти в бесплатный отпуск.

Причин, по которым «запуск» отменен, не называют:

«Стирол уже не открывают, принятый на работу народ — либо увольняйтесь, либо бесплатный»



Теги: Донбасс, Горловка, отпуск, увольнение, Стирол, ДНР, соцсети
 
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