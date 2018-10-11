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Военные ООС уничтожили позиции НВФ. ВИДЕО
11.10.2018 16:17
Украинские военнослужащие уничтожили позицию подразделений НВФ, чем нанесли врагу потери личного состава. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц».
На своей странице в соцсети он разместил соответствующее видео и написал, что в результате взрыва на «опорнике» врага, «бригада-200» пополнилась очередными «добровольцами». Так, военный пишет:
«ВОП (взводно-опорный пункт) российско-оккупационных войск, а в миру «колорадов», дымит, опять осы (бойцы Объединенных сил) «бесчинствуют». Пару секунд был ВОП и нет, шучу, есть только большая воронка и парочка новых «контрактников» в «бригаде-200».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, уничтожение, НВФ, ООС
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