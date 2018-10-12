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Бить со всего оружия! Порошенко дал ООС отмашку на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко приказал руководителям Операции Объединенных сил на Донбассе применять все подчиненные им силы и средства для сохранения жизни людей.
Об этом он сказал на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в Хмельницкой области, передает "Укринформ".
"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", - сказал Порошенко.
Он пояснил, что украинские военные не должны сдавать ни единого кусочка земли и допускать многочисленные потери.
"Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом", - добавил Порошенко.
Источник: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, война, оружие, Порошенко, ООС
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