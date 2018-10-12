"Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"

12.10.2018 17:15

Одного из бывших главарей "ДНР" Захара Прилепина, который сбежал из Донецка незадолго до убийства Захарченко, забанили в социальной сети Facebook за публикацию одного лишь фото взорванного главаря "ДНР".

Об этом Прилепин сообщил на своей странице в российской социальной сети "Вконтакте", опубликовав злосчастный снимок. Прилепин возмущен, что администрация заблокировала его страницу на том лишь основании, что публикация фотографии главаря террористов находится под полным запретом в социальной сети. "На "ФБ" меня снова заблокировали еще на 30 дней.





Не за текст, а вот за эту фотографию. Просто написали: это фото противоречит нашим нормам. И 30 дней.

Предыдущий бан (тоже на 30 дней) закончился пару недель назад. Тогда забанили за слово "хохлы" в комментарии. Такова реальность, господа. Добавить нечего", - написал он. Пользователи социальных сетей смеются на Прилепиным, отмечая знаковость запрета на публикацию фото главаря террористов.



Источник: www.dialog.ua