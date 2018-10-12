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К чему готовится Россия? С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»
С территории РФ на временно оккупированные территории Донецкой области через лесополосы тайно в ночное время проезжают «Уралы» и «КАМазы», а также проходят люди. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова зафиксировал транспортные средства, движущиеся на северо-восток по грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где в неподконтрольном правительству районе Донецкой области отсутствуют пункты пропуска через границу. Примерно в 23:00 9 октября БПЛА СММ обнаружил 5 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками (четыре «Урал» и один «Камаз») и 4 автомобиля (три внедорожника и один седан), а около 20 человек прохаживались между стоящими на грунтовой дороге транспортными средствами вблизи лесополосы — все примерно в 3,5 км к востоко-северо-востоку от н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). 10 октября БПЛА зафиксировал, как к 00:30 все люди сели в транспортные средства и 4 грузовика (три «Урал» и один «Камаз») и 3 автомобиля (два внедорожника и один седан) начали двигаться далее на северо-восток в направлении границы с Российской Федерацией, тогда как пятый грузовик («Урал») и четвертый автомобиль (внедорожник) двигались к юго-западу в направлении Манича».
Теги: Россия, Донбасс, граница, КамАЗ, ДНР
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