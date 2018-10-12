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"От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
12.10.2018 12:24
Российско-террористические войска мощно обстреляли мирных жителей села Водяного, разрушив многие дома.
В Сети были опубликованы фотографии с последствиями обстрелов боевиков села Водяное на мариупольском направлении, передает "Диалог.UA". "Так выглядит "русский мир" на украинской земле. От выстрелов 120-мм минометов и ствольной артиллерии вздрагивала земля.
Враг выпустил десятки мин и снарядов", - пишет группа "Повернись живим". Известно, что вражеские снаряды до основания разрушили жилые дома, а жертв среди мирного населения чудом удалось избежать. "Пятый год агрессор несет горе на нашу землю. Его пули убивают украинских воинов, боеприпасы разрушают дома и жизни", - добавили в сообщении.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, обстрел, Водяное, ОРДЛО
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